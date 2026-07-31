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31 июля 2026 в 21:30

Не требует стрижки и подавляет сорняки: цветок для оформления дорожек в саду

Фото: D-NEWS.ru
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Герань крупнокорневищная — это многолетнее почвопокровное растение, которое станет идеальным выбором для оформления дорожек, ведь ее густые куртины образуют плотный вечнозеленый ковер, который с июня по сентябрь покрывается множеством ярких розовых, малиновых или пурпурных пятилепестковых цветков, заметных издалека.

Осенью, даже после цветения, растение продолжает радовать глаз, когда его листья окрашиваются в красноватые и золотистые тона. Герань крупнокорневищная абсолютно неприхотлива: она прекрасно растет как на солнце, так и в полутени, не требует частых поливов и подкормок, зимует без укрытия и практически не поражается болезнями. Ее мощная корневая система помогает подавлять рост сорняков, а плотные куртины не расползаются агрессивно, сохраняя аккуратную форму.

Ранее были названы многолетники, которые при посадке в августе уже следующим летом покроются цветами.

Проверено редакцией
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