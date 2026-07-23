Бордюрные цветы: просто рассыпьте семена вдоль дорожек — получите живую кайму

Чтобы оформить садовые дорожки, не нужны сложные решения — достаточно рассыпать семена низкорослых цветов вдоль бордюров, и они создадут живую цветущую кайму.

Барвинок: он растет практически в любых условиях, не требует полива и подкормок, а его палитра включает белые, розовые, синие и фиолетовые оттенки. Лаванда для максимально пышного цветения любит солнечные участки и щедро одарит не только обилием цветов, но и неповторимым ароматом. Хризантемы — идеальный выбор для бордюров: низкорослые сорта цветут с начала лета до самых осенних заморозков.

Бархатцы и цинии также отлично подходят для бордюров, они неприхотливы и цветут все лето. Если хочется разнообразия, обратите внимание на агератум с пушистыми соцветиями, лобелию и алиссум, которые создают эффектный край вдоль тропинок.

Ранее был назван цветок, который меняет окрас в зависимости от погоды.