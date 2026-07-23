Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 09:25

Миколог рассказал, где искать грибы в Москве и Подмосковье

Миколог Вишневский: больше всего грибов на западе Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самым грибным считается западное направление Подмосковья, таким мнением с NEWS.ru поделился миколог кандидат биологических наук Михаил Вишневский. По его словам, множество съедобных видов можно найти к северу или к югу от столицы. Вокруг Москвы есть несколько грибных массивов, в частности по направлению к Приокско-Террасному государственному заповеднику, отметил эксперт.

Самым грибным является западное направление Подмосковья, в сторону Звенигорода. Если вам нравятся районы на севере столицы, то можно отправиться в сторону Дмитровского. Неплохие грибные места есть в Завидово, — сказал Вишневский.

Он добавил, что грибы растут практически во всех парках Москвы. Их много в «Лосином острове», в окрестностях Крылатского, в Сокольниках, а также в Битцевском парке.

Чем более «лесной» парк, чем меньше там косят траву, тем больше грибов, — отметил Вишневский.

Ранее миколог Дмитрий Тихомиров рассказал, что гриб-зонтик растет в ельниках, на полянах и опушках. Он может достигать полуметра в высоту. По своим вкусовым качествам гриб-зонтик напоминает пиццу. Перед употреблением в пищу нужно запанировать шляпку и положить на сковородку.

Общество
грибы
Москва
микологи
Московская область
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сахалинские производители захотели удержать цену на красную икру
Наступление ВС РФ на Харьков 23 июля: последние новости, заруба в Купянске
Астрономы нашли первый луноподобный объект за пределами Солнечной системы
Юрист назвал условие выплаты Wildberries компенсации продавцам
США официально заключили ядерную сделку с ближневосточной страной
Звезда «Сватов» Добронравов дал ценный совет абитуриентам творческих вузов
Мужчину осудили за госизмену после перевода денег на нужды ВСУ
Добронравов рассказал, как сериал «Сваты» спас ребенка от тяжелой болезни
В Госдуме объяснили, как изменятся правила целевого обучения
Россиянка закидала коктейлями Молотова павильон с мороженым
Россиянин полвека жил с почками в форме подковы
Психотерапевт назвала неожиданные последствия «одиночества в толпе»
Женщина получила смертельные ожоги при приготовлении зефира
Зоопсихолог ответила, в каком случае сухой корм может быть опасен для кошки
Вооруженные люди на пикапе и мотоциклах устроили бойню на КПП
Бытовой газ взорвался в жилом доме в Подмосковье
«Большие проблемы»: политолог об отказе США выделить $400 млн Украине
Водителей начали предупреждать о появлении БПЛА на дорогах
Раскрыты подробности жестокого удара ВСУ по городскому рынку
Семилетнего ребенка придавило воротами
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.