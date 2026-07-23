Миколог рассказал, где искать грибы в Москве и Подмосковье Миколог Вишневский: больше всего грибов на западе Подмосковья

Самым грибным считается западное направление Подмосковья, таким мнением с NEWS.ru поделился миколог кандидат биологических наук Михаил Вишневский. По его словам, множество съедобных видов можно найти к северу или к югу от столицы. Вокруг Москвы есть несколько грибных массивов, в частности по направлению к Приокско-Террасному государственному заповеднику, отметил эксперт.

Самым грибным является западное направление Подмосковья, в сторону Звенигорода. Если вам нравятся районы на севере столицы, то можно отправиться в сторону Дмитровского. Неплохие грибные места есть в Завидово, — сказал Вишневский.

Он добавил, что грибы растут практически во всех парках Москвы. Их много в «Лосином острове», в окрестностях Крылатского, в Сокольниках, а также в Битцевском парке.

Чем более «лесной» парк, чем меньше там косят траву, тем больше грибов, — отметил Вишневский.

Ранее миколог Дмитрий Тихомиров рассказал, что гриб-зонтик растет в ельниках, на полянах и опушках. Он может достигать полуметра в высоту. По своим вкусовым качествам гриб-зонтик напоминает пиццу. Перед употреблением в пищу нужно запанировать шляпку и положить на сковородку.