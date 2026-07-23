Отставка экс-главкома ВСУ Александра Сырского говорит о готовности президента Украины Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении, заявил журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, последствия этого кадрового решения уже активно обсуждаются как сторонниками, так и противниками действующей власти. Коллеги корреспондента обращают внимание на то, что в шагах главы киевского руководства совершенно отсутствует последовательность.

Конечно, и друзья, и враги здесь, на Украине, это видят. Они понимают, что при достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться, — сказал журналист.

О назначении нового главкома Зеленский сообщил 21 июля. По имеющейся информации, отставки Сырского на протяжении недели добивались многие украинские политики и участники митингов.

Ранее сообщалось, что Зеленский просчитался, отправив в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. По данным западных журналистов, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.