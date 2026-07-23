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23 июля 2026 в 09:48

Цена газа на бирже ICE превысила $750 впервые с 19 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Цена газа на бирже в Европе в ходе торгов в четверг впервые с 19 марта превысила $750 (58,5 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Динамика отмечена на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке.

В ходе торговой сессии стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повышалась до отметки около $756 (почти 59,тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м. С начала дня прирост котировок составил более 1%.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что аномальная жара и дефицит газа могут в конечном счете обанкротить Европу. Так он прокомментировал сообщение, что Франция в начале июля выкачала более 200 млн кубометров энергоресурса из подземных хранилищ. Однако, по его мнению, текущий отбор газа является временным явлением.

До этого сообщалось, что Россия увеличила поставки сжиженного природного газа в Китай в первом полугодии 2026 года. Рост в годовом выражении составил 27,8%, объем поставок достиг 3,593 млн тонн. В стоимостном выражении импорт российского СПГ за шесть месяцев составил $1,811 млрд.

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