Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 10:01

Дмитриев заявил о резко взлетевших в Европе ценах на газ

Дмитриев: цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за отказа от российского газа

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рост цен на газ в Европе вызван отказом от российского топлива и приближающимся энергетическим кризисом, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, котировки взлетели на 50%.

Зима приближается: цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за надвигающегося «цунами» энергетического кризиса и отказа от российского газа, — написал Дмитриев.

Ранее стало известно, что цена газа на бирже в Европе в ходе торгов в четверг, 23 июля, впервые с 19 марта превысила $750 (58,5 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м. Динамика отмечена на фоне очередного витка эскалации конфликта между Соединенными Штатами и Ираном на Ближнем Востоке.

До этого в СМИ писали, что темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в июле оказались одними из самых минимальных. ПХГ в Германии заполнены на 45,2%, во Франции — на 52,6%, а в Австрии — на 58,3%. В компании «Газпром» предположили, что к следующему сезону хранилища не будут заполнены даже на 75%.

Власть
Россия
Кирилл Дмитриев
Европа
цены
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвал идеальный возраст для рождения первого ребенка
KP.RU: велопутешественник Павлов пересек границу России и расплакался
Сахалинские производители захотели удержать цену на красную икру
Наступление ВС РФ на Харьков 23 июля: последние новости, заруба в Купянске
Астрономы нашли первый луноподобный объект за пределами Солнечной системы
Юрист назвал условие выплаты Wildberries компенсации продавцам
США заключили «историческую» сделку с ближневосточной страной
Звезда «Сватов» Добронравов дал ценный совет абитуриентам творческих вузов
Мужчину осудили за госизмену после перевода денег на нужды ВСУ
Добронравов рассказал, как сериал «Сваты» спас ребенка от тяжелой болезни
В Госдуме объяснили, как изменятся правила целевого обучения
Россиянка закидала коктейлями Молотова павильон с мороженым
Россиянин полвека жил с почками в форме подковы
Психотерапевт назвала неожиданные последствия «одиночества в толпе»
Женщина получила смертельные ожоги при приготовлении зефира
Зоопсихолог ответила, в каком случае сухой корм может быть опасен для кошки
Вооруженные люди на пикапе и мотоциклах устроили бойню на КПП
Бытовой газ взорвался в жилом доме в Подмосковье
«Большие проблемы»: политолог об отказе США выделить $400 млн Украине
Водителей начали предупреждать о появлении БПЛА на дорогах
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.