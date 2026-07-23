Дмитриев заявил о резко взлетевших в Европе ценах на газ Дмитриев: цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за отказа от российского газа

Рост цен на газ в Европе вызван отказом от российского топлива и приближающимся энергетическим кризисом, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, котировки взлетели на 50%.

Зима приближается: цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за надвигающегося «цунами» энергетического кризиса и отказа от российского газа, — написал Дмитриев.

Ранее стало известно, что цена газа на бирже в Европе в ходе торгов в четверг, 23 июля, впервые с 19 марта превысила $750 (58,5 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м. Динамика отмечена на фоне очередного витка эскалации конфликта между Соединенными Штатами и Ираном на Ближнем Востоке.

До этого в СМИ писали, что темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в июле оказались одними из самых минимальных. ПХГ в Германии заполнены на 45,2%, во Франции — на 52,6%, а в Австрии — на 58,3%. В компании «Газпром» предположили, что к следующему сезону хранилища не будут заполнены даже на 75%.