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23 июля 2026 в 10:35

ВСУ заметно активизировались в Черниговской области

ВСУ наращивают численность боевых групп в Черниговской области

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Командование Вооруженных сил Украины продолжает наращивать численность подразделений в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По информации агентства, речь может идти о боевых группах 143-й отдельной мехбригады, а также о дополнительных подразделениях 17-го пограничного отряда, которые до этого участвовали в боях на Курском направлении и понесли там потери.

Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что противник продолжает наращивать численность боевых групп 143-й ОМБр в Черниговской области, — рассказал собеседник агентства.

По данным силовиков, наращивание группировки происходит на фоне сообщений о планах Киева провести карательную операцию против пророссийски настроенных жителей Черниговской области. Бойцы ВСУ хотят вынудить их покинуть свои дома, чтобы оборудовать на их месте позиции и пункты управления беспилотниками.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командирами ВСУ, где обсудил возможные провокации на участке фронта в Черниговской области. По информации источника, командиры выступали против идеи украинского лидера.

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