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01 августа 2026 в 06:00

Цветок-«денежка»: посадите в тенистом уголке, и ваш сад украсят полупрозрачные перламутровые монетки

Фото: D-NEWS.ru
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Лунария, которую в народе называют денежным растением или «серебряными долларами», — это уникальный цветок, отличающийся своими необычными полупрозрачными плодами-перегородками, которые образуются после цветения и напоминают тонкие перламутровые монетки, переливающиеся на солнце.

В первый год после посева у лунарии формируется розетка листьев, а на второй год появляются цветоносы с мелкими сиреневыми или фиолетовыми цветками, собранными в рыхлые метелки, которые издают приятный аромат. После цветения на растении образуются плоские, овальные стручки, внутренние перегородки которых со временем становятся полупрозрачными, с перламутровым серебристым отливом, и остаются на стеблях до самой зимы, создавая эффект летающих монеток.

Лунария предпочитает полутенистые места и плодородные, хорошо дренированные почвы, достаточно морозостойка и не требует сложного ухода.

Ранее были названы бордюрные цветы: просто рассыпьте семена вдоль дорожек — получите живую кайму.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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