Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 21:00

Лиана — «башмачок»: посадите у беседки — и она укроет ее чудными цветами и сердцевидной листвой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кирказон — это род многолетних лиан, который по праву считается одним из самых оригинальных растений для вертикального озеленения благодаря своим необычным цветкам, напоминающим башмачки.

У разных видов цветки могут иметь окраску от зеленовато-желтой до темно-пурпурной, часто с контрастными крапинками и пятнами. Эта лиана способна вырастать до 10–15 метров в длину, цепляясь за опору, а ее крупные сердцевидные листья достигают 30 см в диаметре и создают густую, плотную тень, идеальную для оформления беседок, арок и заборов.

Цветение кирказона приходится на май-июнь, а после цветения на лиане созревают необычные плоды-коробочки, напоминающие огурцы или кувшинчики, которые добавляют растению дополнительную декоративность. Кирказон предпочитает полутенистые, защищенные от ветра места с плодородной, влажной почвой, хотя некоторые виды достаточно засухоустойчивы.

Ранее были названы цветы на замену тысячелистнику.

Проверено редакцией
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аккаунте Balzi Ross появилось первое сообщение после взрыва
Девушка упала на вечеринке и умерла из-за глубокого разреза осколком
СК уточняет точное количество жертв и пострадавших при взрыве в Москве
У Садового кольца временно перекрыли несколько съездов
«Хлопок очень сильный был»: очевидец рассказал о взрыве в Москве
В Минздраве высказались о пострадавших в результате взрыва в центре Москвы
Появилась первая информация о пострадавших при взрыве в Москве
Генерацию ИИ-изображений в Google Earth отключили через сутки из-за фейков
Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за взрыва
Появились кадры обстановки на месте взрыва в центре Москвы
Стало известно, какое мероприятие проходило в Balzi Rossi в момент взрыва
В России изменили правила въезда иностранных перевозчиков
Миру предрекли рост цен на продовольствие из-за конфликтов и непогоды
В МВД назвали число погибших при взрыве в центре Москвы
Взрыв в кафе на Кудринской площади 1 августа: что известно, жертвы
Названо число погибших из-за взрыва в Москве
Названа возможная причина взрыва у высотки на Баррикадной
Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгена из-за кризиса в Сеуте
Кличко раскритиковал работу назначаемых Зеленским киевских районных глав
Собаку расчлененной модели Божук не возвращают ее матери
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.