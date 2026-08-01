Лиана — «башмачок»: посадите у беседки — и она укроет ее чудными цветами и сердцевидной листвой

Лиана — «башмачок»: посадите у беседки — и она укроет ее чудными цветами и сердцевидной листвой

Кирказон — это род многолетних лиан, который по праву считается одним из самых оригинальных растений для вертикального озеленения благодаря своим необычным цветкам, напоминающим башмачки.

У разных видов цветки могут иметь окраску от зеленовато-желтой до темно-пурпурной, часто с контрастными крапинками и пятнами. Эта лиана способна вырастать до 10–15 метров в длину, цепляясь за опору, а ее крупные сердцевидные листья достигают 30 см в диаметре и создают густую, плотную тень, идеальную для оформления беседок, арок и заборов.

Цветение кирказона приходится на май-июнь, а после цветения на лиане созревают необычные плоды-коробочки, напоминающие огурцы или кувшинчики, которые добавляют растению дополнительную декоративность. Кирказон предпочитает полутенистые, защищенные от ветра места с плодородной, влажной почвой, хотя некоторые виды достаточно засухоустойчивы.

Ранее были названы цветы на замену тысячелистнику.