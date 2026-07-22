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22 июля 2026 в 11:45

Тысячелистник — это скучно и банально: цветы с пышными соцветиями-шарами и фейерверком красок

Фото: D-NEWS.ru
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Тысячелистник ценят за неприхотливость и продолжительное цветение, но его соцветия не отличаются особой пышностью и разнообразием. Если вы хотите получить настоящий фейерверк красок, посадите три многолетника, которые превосходят тысячелистник по красоте и при этом так же неприхотливы.

Эхинацея пурпурная поражает крупными, до 10–12 см в диаметре, соцветиями-ромашками розовых, белых, оранжевых и даже лаймовых оттенков с выпуклой конусовидной сердцевиной. Цветет с июля до заморозков. Рудбекия блестящая, или «золотой шар», выбрасывает огромные махровые желтые соцветия, которые горят на клумбе с июля до самых заморозков. Ее мощные стебли не ломаются даже в ураган, и она абсолютно нетребовательна к почвам и поливу. Монарда двойчатая удивляет яркими малиновыми, красными или сиреневыми «лохматыми» цветками, собранными в плотные шаровидные соцветия, которые пахнут бергамотом и мятой.

Ранее сообщалось, как заставить петунии цвести до октября.

Проверено редакцией
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