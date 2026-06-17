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17 июня 2026 в 16:30

Так петунии зацветут сильнее: бутонов станет в 2 раза больше — эффект уже через 1 неделю

Фото: D-NEWS.ru
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Если ваши петунии перестали радовать обильным цветением, не спешите покупать дорогие удобрения — есть простое и копеечное средство, которое заставит кусты буквально покрыться бутонами за считанные дни.

Речь идет о борной кислоте, которая действует как мощный стимулятор цветения: 2 грамма порошка растворите в 1 литре горячей воды, затем долейте до 10 литров и опрыскайте петунии по листу. Уже через неделю количество цветов на кусте станет в два раза больше, а бутоны будут заметно крупнее.

Бор способствует образованию новых точек роста, укрепляет завязи и предотвращает опадание уже сформировавшихся бутонов, что особенно важно для петуний в период активного цветения. С этим методом вы добьетесь того, что ваши петунии будут радовать яркими шапками бутонов до самых заморозков без лишних хлопот.

А вот от азотных удобрений в период цветения лучше отказаться — они провоцируют бурный рост листвы в ущерб цветам.

Ранее был назван многолетник, который не ест тля, не берет мучнистая роса, а цветет он розовыми шапками до октября.

Проверено редакцией
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