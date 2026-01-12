Команда «КамАЗ-мастер» отказалась от участия в «Дакаре» из-за России

Команда «КамАЗ-мастер» приняла решение не участвовать в ралли «Дакар» на фоне запрета выступать под российским флагом, сообщили в пресс-службе ПАО «КамАЗ». Отмечается, что спортсмены придерживаются соответствующей позиции с начала 2023 года.

По информации компании, россияне участвуют в ралли, но без указания национальной принадлежности. В рейде внедорожников за Киргизию выступают Денис Кротов и Константин Жильцов. А Сергей Ременник и Алексей Игнатов заявились в зачете вездеходов в составе французской команды BBR Motorsport.

Ранее победитель «Дакара-2025» в зачете внедорожников саудовский гонщик Язид Аль-Раджи сошел с дистанции на четвертом этапе марафона и потерял возможность защитить титул. На 234-м километре четвертого этапа у гонщика возникли технические проблемы. После этого Аль-Раджи принял решение о сходе.

Также известный автогонщик Матье Бомель, пятикратный победитель ралли «Дакар», вернулся к гонкам через семь месяцев после ампутации ноги. Тяжелые травмы он получил в январе 2025 года во Франции, когда его сбила машина.