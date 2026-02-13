Врач объяснил, почему дети не получат вакцину от рака первыми Главврач НМИЦ Литвинов: вакцину от рака никогда не тестируют на детях

Дети не будут первыми получать российскую вакцину от рака, заявил главный врач НМИЦ имени Дмитрия Рогачева Дмитрий Литвинов на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с детским раком. По его словам, клинические исследования новых препаратов никогда не проводят на несовершеннолетних сразу после лабораторных тестов, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, это непростой регуляторный вопрос, поскольку клинические исследования не принято проводить в первую очередь на детях. Как только получаются то, что называется, обнадеживающие результаты какой бы то ни было терапии у взрослых, обычно она шагает в сторону детей, — пояснил Литвинов.

Специалист подчеркнул, что нигде в мире новые технологии, тем более с неясным ответом, не тестируют сразу на детях — это этический вопрос, который невозможно преодолеть. При этом задачей медиков остается максимально быстрое внедрение всех препаратов, доказавших эффективность у взрослых, для пациентов детского возраста.

Вперед, сначала на детях, ни одной новой технологии, тем более с неясным ответом, тем более сразу после лабораторных мышей или тканей, не проводится нигде в мире. И, наверное, это неправильно, потому что это этический вопрос, который невозможно преодолеть, — заключил Литвинов.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на применение первой персонализированной мРНК-вакцины для лечения меланомы. Препарат, разработанный специалистами онкоцентра имени Блохина совместно с центром Гамалеи, создается индивидуально на основе генетического материала пациента и предназначен для использования после удаления опухолей.