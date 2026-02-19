Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют

Сегодня, 19 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, при каком условии мессенджер будет разблокирован?

Где в России не работает WhatsApp 19 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 19 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Большинство сообщений о сбоях в работе WhatsApp 19 февраля приходятся на Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Краснодарский край, Ростовскую, Новосибирскую и Московскую области.

Почему не работает WhatsApp 19 февраля

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории России и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

В январе 2026 года в Роскомнадзоре заверили, что на настоящий момент нет оснований для снятия ограничений с WhatsApp.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что меры в отношении WhatsApp были применены не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам, открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — пояснил он.

По словам Боярского, администрация WhatsApp «вообще никак не реагировала ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии».

Когда разблокируют WhatsApp в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что работа WhatsApp была ограничена из-за несоблюдения российских законов компанией Meta и восстановление работы мессенджера возможно только при выполнении требований законодательства страны.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал он.

Экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил в беседе с NEWS.ru, что до окончания СВО россиянам вряд ли стоит ожидать послабления ситуации с блокировкой зарубежных видеохостингов, соцсетей и мессенджеров.

По его словам, это связано с неисполнением руководством западных платформ российского законодательства.

«Для WhatsApp и YouTube мы иностранцы, к которым отношение так себе. Не любят все-таки международные корпорации исполнять законы на местах. Я думаю, что до окончания СВО никаких откатов не будет», — отметил эксперт.

