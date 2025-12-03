Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 16:33

Корстин вспомнила памятные моменты с чемпионатов Европы по баскетболу

Корстин назвала победу на ЧЕ-2007 самой значимой для российского баскетбола

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Успешное выступление на чемпионате Европы 2007 года стало самым значимым для российского баскетбола, заявила в разговоре с NEWS.ru генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. Она отметила, что каждая история, связанная с победой, является особенной.

Первая, в 2003 году, случилась, когда я только пришла в сборную. Было сложно себя проявить из-за высокой конкуренции. Вторая, в 2007-м, была, наверное, самой значимой для российского баскетбола. Мужские соревнования проходили раньше, и мы поняли, что после их победы у нас нет другого выбора. Повис груз ответственности. Но мы смогли выиграть и была такая «двойная золотая победа». А последняя, в 2011-м, была самой тяжелой: мы начинали с двух поражений. Казалось, что мы провалились. Но благодаря внутренним перестановкам мы смогли стать чемпионками. Эмоции были на пике. Всегда с радостью вспоминаю эти моменты, — заявила Корстин.

Ранее она рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Корстин отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

