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17 июля 2025 в 09:34

Когда нет денег на ресторан: мидии в кляре дома за 15 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем платить за мидии в кляре в кафе, если их можно приготовить дома? Вкусно, быстро и недорого — а дети точно не откажутся от хрустящих морепродуктов. Кляр можно сделать ещё интереснее, добавив любимые специи и пряности.

Совет: чтобы не тратить много масла, жарьте мидии в узкой и высокой посуде — например, ковшике или казанке.

Ингредиенты

  • Мидии свежие — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Холодная вода — 30 мл
  • Пшеничная мука — 4 ст. л.
  • Овощная приправа — 0,5 ч. л.
  • Растительное масло — 300 мл
  • Сметана — 50 мл (для подачи)

Как приготовить мидии в кляре

  1. Если мидии замороженные — разморозьте их, промойте, удалите ногу и кишечник, обсушите бумажными салфетками.
  2. В миске взбейте яйцо с водой и приправой венчиком.
  3. Вмешайте муку до однородного теста. Вода нужна, чтобы мука хорошо размешалась и не сбивалась в комки.
  4. Разогрейте растительное масло в казане или ковше почти до кипения.
  5. Каждую мидию обмакните в кляр и аккуратно опустите в масло. Не бросайте — масло может брызнуть. Обжаривайте до золотистой корочки.
  6. Готовые мидии выложите на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте горячими со сметаной или любым другим соусом по вкусу — чесночным, айоли, кетчупом.

Обязательно попробуйте приготовить этот фастфуд дома — это проще, чем кажется, и точно вкуснее, чем в кафе.

Иногда так хочется приготовить что-то простое, но в то же время вкусное и сытное. Именно таким блюдом стали для меня макароны с курицей и овощами — их можно делать каждый раз по-новому, меняя ингредиенты.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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