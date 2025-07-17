Когда нет денег на ресторан: мидии в кляре дома за 15 минут

Зачем платить за мидии в кляре в кафе, если их можно приготовить дома? Вкусно, быстро и недорого — а дети точно не откажутся от хрустящих морепродуктов. Кляр можно сделать ещё интереснее, добавив любимые специи и пряности.
Совет: чтобы не тратить много масла, жарьте мидии в узкой и высокой посуде — например, ковшике или казанке.
Ингредиенты
- Мидии свежие — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Холодная вода — 30 мл
- Пшеничная мука — 4 ст. л.
- Овощная приправа — 0,5 ч. л.
- Растительное масло — 300 мл
- Сметана — 50 мл (для подачи)
Как приготовить мидии в кляре
- Если мидии замороженные — разморозьте их, промойте, удалите ногу и кишечник, обсушите бумажными салфетками.
- В миске взбейте яйцо с водой и приправой венчиком.
- Вмешайте муку до однородного теста. Вода нужна, чтобы мука хорошо размешалась и не сбивалась в комки.
- Разогрейте растительное масло в казане или ковше почти до кипения.
- Каждую мидию обмакните в кляр и аккуратно опустите в масло. Не бросайте — масло может брызнуть. Обжаривайте до золотистой корочки.
- Готовые мидии выложите на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Подавайте горячими со сметаной или любым другим соусом по вкусу — чесночным, айоли, кетчупом.
Обязательно попробуйте приготовить этот фастфуд дома — это проще, чем кажется, и точно вкуснее, чем в кафе.
Иногда так хочется приготовить что-то простое, но в то же время вкусное и сытное. Именно таким блюдом стали для меня макароны с курицей и овощами — их можно делать каждый раз по-новому, меняя ингредиенты.