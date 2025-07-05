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05 июля 2025 в 13:06

Макароны с курицей: вкусный хаос на скорую руку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда так хочется приготовить что-то простое, но в то же время вкусное и сытное. Именно таким блюдом стали для меня макароны с курицей и овощами — их можно делать каждый раз по-новому, меняя ингредиенты.

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро накормить семью. Всего полчаса — и перед вами ароматное, сочное блюдо, которое точно понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

  • Курица (любые части) — 250 г
  • Макароны — 150 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1/2 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок, зелень, специи — по вкусу

Начинаем с обжарки лука и моркови. Добавляем курицу, обжариваем до золотистости. Затем кладем остальные овощи и полуготовые макароны. Тушим под крышкой 5–7 минут — макароны пропитаются соками и станут невероятно вкусными. Посыпаем зеленью — и можно звать всех к столу!

Знаете, что меня всегда выручает в спешке? Этот волшебный томатный супчик — густой, ароматный и такой простой, что даже муж справится! Всего полчаса — и у вас на столе настоящее итальянское чудо из печеных овощей.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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