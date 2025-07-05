Макароны с курицей: вкусный хаос на скорую руку

Иногда так хочется приготовить что-то простое, но в то же время вкусное и сытное. Именно таким блюдом стали для меня макароны с курицей и овощами — их можно делать каждый раз по-новому, меняя ингредиенты.

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро накормить семью. Всего полчаса — и перед вами ароматное, сочное блюдо, которое точно понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

Курица (любые части) — 250 г

Макароны — 150 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Болгарский перец — 1/2 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок, зелень, специи — по вкусу

Начинаем с обжарки лука и моркови. Добавляем курицу, обжариваем до золотистости. Затем кладем остальные овощи и полуготовые макароны. Тушим под крышкой 5–7 минут — макароны пропитаются соками и станут невероятно вкусными. Посыпаем зеленью — и можно звать всех к столу!

Знаете, что меня всегда выручает в спешке? Этот волшебный томатный супчик — густой, ароматный и такой простой, что даже муж справится! Всего полчаса — и у вас на столе настоящее итальянское чудо из печеных овощей.