24 августа 2025 в 01:20

Солнце «вспыхнуло» в восьмой раз за сутки

РАН: сильная вспышка с присвоенным баллом М1.9 произошла на Солнце

Фото: NASA/Global Look Press

На Солнце зафиксирована мощная вспышка, которой специалисты присвоили балл М1.9, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Событие произошло 23 августа в 23:06 по московскому времени и стало самой сильной вспышкой дня.

Всего за указанные сутки было зарегистрировано восемь солнечных вспышек, семь из которых принадлежали к менее мощному классу С. Класс М характеризует вспышки средней силы, способные вызывать умеренные геомагнитные возмущения на Земле.

Последняя вспышка произошла сегодня в 23:06 — уровень M1.9 (сильная), — говорится в сообщении исследователей.

Солнечные вспышки класса М могут вызывать кратковременные нарушения радиосвязи в полярных регионах, а также незначительные геомагнитные бури. Ученые продолжают мониторинг солнечной активности, поскольку текущий период характеризуется повышенной частотой вспышечных процессов.

Ранее Солнце выбросило протуберанец гигантских размеров. Выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли.

