Ленивый яблочный штрудель из лаваша: хрустящий, с корицей, без возни с тестом. Постный десерт за 20 минут. Аромат как из пекарни

Тонкий армянский лаваш здесь совершает подвиг. Он терпеливо заменяет капризное слоеное или вытяжное тесто, не требуя ни времени, ни навыков. Под воздействием масла и жара он преображается: становится слоистым, невероятно хрустящим и создает ту самую «корочку», ради которой и затевается классический штрудель.

3–5 яблок (кисло-сладких) очищаю от кожуры и семян, нарезаю тонкими дольками или небольшими кубиками. Смешиваю в миске с 70–100 г изюма и 100 г сахара (можно добавить 1 ч. л. корицы по желанию). Даю постоять 5–10 минут, чтобы яблоки пустили сок. Три тонких листа лаваша смазываю растительным маслом (50–100 мл) с обеих сторон. Выкладываю лаваш внахлест на противень, застеленный пергаментом, формируя большой прямоугольник. По центру выкладываю яблочную начинку, оставляя края свободными. Аккуратно заворачиваю лаваш рулетом, подгибая края, чтобы начинка не вытекла. Сверху еще раз смазываю рулет маслом и посыпаю сахаром для хрустящей корочки. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим. Даю немного остыть, нарезаю порционными кусками и подаю.

