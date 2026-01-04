Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 13:53

Орбан предупредил мировые рынки о последствиях захвата Мадуро

Орбан: события в Венесуэле могут привести к скачку цен на нефть

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Захват венесуэльского президента Николаса Мадуро может спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, в связи с этим венгерское правительство инициировало срочные консультации с энергетическими компаниями страны.

Сегодня мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен, — отметил он.

Ранее российский эксперт по безопасности, телохранитель Алексей Фонарев счел сомнительными данные американских СМИ о том, что к похищению Мадуро привлекли элитный спецназ «Дельта» (Delta Force), который участвовал в поимке Саддама Хусейна. По его словам, подобные операции так быстро не проводятся.

До этого директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюе заявил, что утверждения о причастности Мадуро к поставкам наркотиков в США — надуманный предлог для государственного переворота. По его словам, таким образом американская сторона намерена привести оппозицию к власти в Каракасе.

