Пушков увидел скрытый мотив в действиях США в Венесуэле Пушков: США хотят контролировать в Венесуэле крупнейшие в мире запасы нефти

Политика США в отношении Венесуэлы преследует не декларируемые гуманитарные цели, а стратегические экономические интересы, написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ключевым мотивом Вашингтона, по мнению российского сенатора, является установление контроля над крупнейшими в мире запасами нефти.

Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам <…>, в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы, — отметил сенатор.

Борьба с наркотрафиком и даже арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро являются лишь предлогом и инструментом, пояснил Пушков. Реальная цель имеет глобальный характер. Все началось с информационной подготовки: вручение Нобелевской премии мира оппозиционерке Марии Мачадо вывело тему «смены режима» на первые полосы, добавил сенатор. Затем последовали заявления главы Белого дома Дональда Трампа о свержении Мадуро и, наконец, военная операция, резюмировал он.

Ранее стало известно, что эскалация напряженности между США и Венесуэлой может спровоцировать скачок мировых цен на нефть. Финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех спрогнозировал краткосрочный рост цен на $5–10 (400–800 рублей). По его мнению, любое применение силы Вашингтоном в отношении Каракаса станет опасным сигналом и немедленно поднимет стоимость барреля.