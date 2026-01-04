Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 03:19

Пушков увидел скрытый мотив в действиях США в Венесуэле

Пушков: США хотят контролировать в Венесуэле крупнейшие в мире запасы нефти

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Политика США в отношении Венесуэлы преследует не декларируемые гуманитарные цели, а стратегические экономические интересы, написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ключевым мотивом Вашингтона, по мнению российского сенатора, является установление контроля над крупнейшими в мире запасами нефти.

Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам <…>, в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы, отметил сенатор.

Борьба с наркотрафиком и даже арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро являются лишь предлогом и инструментом, пояснил Пушков. Реальная цель имеет глобальный характер. Все началось с информационной подготовки: вручение Нобелевской премии мира оппозиционерке Марии Мачадо вывело тему «смены режима» на первые полосы, добавил сенатор. Затем последовали заявления главы Белого дома Дональда Трампа о свержении Мадуро и, наконец, военная операция, резюмировал он.

Ранее стало известно, что эскалация напряженности между США и Венесуэлой может спровоцировать скачок мировых цен на нефть. Финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех спрогнозировал краткосрочный рост цен на $5–10 (400–800 рублей). По его мнению, любое применение силы Вашингтоном в отношении Каракаса станет опасным сигналом и немедленно поднимет стоимость барреля.

Венесуэла
США
Алексей Пушков
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьников предупредили о повышении баллов ЕГЭ по ряду предметов
Два крупных российских аэропорта прекратили работу
Япония заявила о вероятном ракетном пуске КНДР
«Огребете»: Белый дом представил Трампа на нецензурном постере
Фаза Луны сегодня, 4 января: общаемся, знакомимся, ведем переговоры
В зоне СВО ликвидировали участницу «Правого сектора»
Мадуро доставили в США: что с ним будет дальше, где его будут держать
В Госдуме рассказали, сколько дней продлятся майские праздники в этом году
Пушков увидел скрытый мотив в действиях США в Венесуэле
Британия и Франция ударили по террористам в Сирии
Названо число погибших в результате атаки США на Венесуэлу
Попавших под Тулой в ДТП туристов отправили в Вологду
В ГД пояснили, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков
Раскрыта точная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
«Испуганные вассалы»: в РФПИ ждут реакции ЕС на слова Трампа о Венесуэле
«Где смелость?»: в Раде назвали новую цель Трампа для атаки
Зеленский озвучил, что намерен делать с Сырским
Атака БПЛА на Москву: задержки рейсов, взрывы, что известно
Кровь на сахар: можно ли курить, чистить зубы. Что нельзя. Ликбез от врача
Мадуро и его супругу вывели с борта самолета в штате Нью-Йорк
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.