09 апреля 2026

«Мы не хотим»: США потребуют от Ирана передать ядерные материалы

США намерены потребовать от иранской стороны передачу ядерного топлива в ходе предстоящих переговоров, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, американский президент Дональд Трамп не хочет, чтобы Иран имел возможность создавать ядерное оружие

Что сказал президент [Трамп]: мы не хотим, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотим, чтобы Иран обогащал в направлении ядерного оружия. И мы хотим, чтобы Иран передал нам ядерное топливо. Это будет нашими требованиями в ходе переговоров, — заявил Вэнс

Ранее спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф рассказал, что США нарушили три ключевых пункта иранского предложения о перемирии. По его словам, это касается атак на Ливан, вторжения дрона в воздушное пространство Ирана и отказа предоставить Тегерану право на обогащение урана.

До этого Трамп заявил: война США и Израиля с Ираном являлась проверкой для НАТО. По его мнению, Альянс не справился с испытанием и проявил слабость.

