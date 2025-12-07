ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 08:14

Генконсул рассказал, есть ли россияне среди погибших при пожаре в Индии

Генконсул Фетисов: россиян среди жертв пожара в Гоа не обнаружено

Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российских граждан среди погибших при пожаре в ночном клубе в южном индийском штате Гоа, по предварительным данным, нет, заявил ТАСС генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов. Он уточнил, что сейчас проверяют информацию о жертвах.

Мы сейчас проверяем информацию о жертвах. По предварительной информации, россиян среди них нет, — сказал он.

Ранее стало известно, что не менее 23 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в округе Северный Гоа на юго-западе Индии. Уточняется, что возгорание могло быть вызвано взрывом газового баллона.

До этого в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Пожар охватил площадь 2000 квадратных метров, зафиксировано частичное обрушение кровли. На месте работали подразделения МЧС России по повышенному рангу вызова. Обошлось без пострадавших и погибших.

Тем временем в Сети появились кадры с пожаром в центре Москвы, жители столицы видели большой столб черного дыма. Уточнялось, что полыхают строительные леса в 3-м Обыденском переулке.

Индия
пожары
погибшие
генконсульства
