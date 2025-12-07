Генконсул рассказал, есть ли россияне среди погибших при пожаре в Индии

Российских граждан среди погибших при пожаре в ночном клубе в южном индийском штате Гоа, по предварительным данным, нет, заявил ТАСС генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов. Он уточнил, что сейчас проверяют информацию о жертвах.

Мы сейчас проверяем информацию о жертвах. По предварительной информации, россиян среди них нет, — сказал он.

Ранее стало известно, что не менее 23 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в округе Северный Гоа на юго-западе Индии. Уточняется, что возгорание могло быть вызвано взрывом газового баллона.

