При пожаре в ночном клубе погибли не менее 23 человек

При пожаре в ночном клубе погибли не менее 23 человек Жертвами пожара в ночном клубе на юго-западе Индии стали не менее 23 человек

Не менее 23 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в округе Северный Гоа на юго-западе Индии, сообщает газета Indian Express. Уточняется, что возгорание могло быть вызвано взрывом газового баллона.

По меньшей мере 23 человека погибли после того, как пожар вспыхнул в клубе в (населенном пункте. – NEWS.ru) Арпора в Северном Гоа поздно ночью, — пишет издание.

