При пожаре в ночном клубе погибли не менее 23 человек

Жертвами пожара в ночном клубе на юго-западе Индии стали не менее 23 человек

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press
Не менее 23 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в округе Северный Гоа на юго-западе Индии, сообщает газета Indian Express. Уточняется, что возгорание могло быть вызвано взрывом газового баллона.

По меньшей мере 23 человека погибли после того, как пожар вспыхнул в клубе в (населенном пункте. – NEWS.ru) Арпора в Северном Гоа поздно ночью, — пишет издание.

Ранее в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Пожар охватил площадь 2000 квадратных метров, зафиксировано частичное обрушение кровли. На месте работали подразделения МЧС России по повышенному рангу вызова. Обошлось без пострадавших и погибших.

До этого стало известно, что школьница из Тулы спасла свою бабушку при пожаре благодаря кошке. В частности, внучка заметила странное поведение животного и последовала за ним в комнату, где увидела горящую люстру. Она крикнула бабушке, чтобы та спасалась. Сама девочка не растерялась и отключила электричество, после чего потушила возгорание водой.

