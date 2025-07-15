«Когда же присоединение к рейху?» В Польше героизируют нацистскую армию

В Польше открылась выставка, прославляющая поляков, служивших нацистской Германии. Соорганизаторы мероприятия — Музей Второй мировой войны в Гданьске и Центр исторических исследований Польской академии наук в Берлине. Почему там реабилитируют нацистских коллаборационистов и чем это может обернуться для Варшавы — в материале NEWS.ru.

Что было представлено на выставке в Польше

Выставка «Наши хлопцы: жители Гданьского Поморья на службе Третьего рейха» открылась в гданьском Музее Второй мировой войны в минувшую пятницу.

«„Наши хлопцы“ — это первая монографическая выставка, подготовленная на основе материалов и памятных вещей частных лиц и музейных учреждений Гданьского Поморья, которая всесторонне затрагивает вопрос службы жителей нашего региона в немецкой армии во время Второй мировой войны. Ее героями являются <…> граждане довоенной Польской Республики, вольного города Гданьска и Германии из разных уголков Поморья. На выставке отражены индивидуальные переживания, связанные со службой в немецко-нацистских воинских формированиях», — говорится на официальном сайте Гданьска.

Немецкие войска сносят красно-белое заграждение на германо-польской границе во время вторжения Германии в Польшу 1 сентября 1939 года Фото: dpa/A0009_dpa/Global Look Press

Как нацистскую выставку восприняли в Польше

Выставка была воспринята польскими оппозиционными политиками и общественностью достаточно критично. Глава партийного клуба партии «Право и справедливость», бывший министр обороны Мариуш Блащак написал, что это «открытая реализация немецкого нарратива», осуществляемая институтами, которые «должны защищать польскую историческую память». Он добавил, что «выставки такого типа являются попыткой исказить историю». «Наши ребята защищали Польшу и погибли от немецкого оружия, не носили форму вермахта или СС. Это не просто плохо организованная выставка — это политическая провокация…» — считает бывший министр.

«Так когда же будет присоединение к рейху?» — написал в сетях журналист Петр Корчаровский. Его коллега Марек Скальский отметил прогрессирующую регерманизацию польского общественного пространства».

Сколько поляков служило немцам

Как рассказал NEWS.ru первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, «в целом население Польши крайне негативно воспринимало фашистскую оккупацию». Вместе с тем, несмотря на это, на территории нынешней Польши в вермахт были призваны 450 тысяч человек. Значительная часть из них были этническими немцами, а также представителями ряда польских этнических групп, считавшихся в Германии «близкими к арийцам». Одним из таких солдат был дедушка польского премьера Дональда Туска Юзеф Туск.

В плен западным союзникам СССР попало почти 70 тысяч служивших в германской армии поляков (большинство из них были направлены воевать с немцами на Западном фронте). В советском плену к концу войны оказалось свыше 60 тысяч поляков, носивших немецкую форму.

Фото: Voller Ernst / Hermann Fuss/Global Look Press

Кто может вновь оккупировать Польшу

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, «регерманизация польского общественного пространства», на которую сетуют польские политики и журналисты, вполне естественна. «Ранее вопрос „наших ребят“, служивших в вермахте, поднимали в основном в Силезии, немецкой территории, которая была включена в состав Польши после войны. Однако теперь распространяется и на Поморье», — сказал NEWS.ru политолог Юрий Шевцов. По его словам, это «немецкий ответ» на польские претензии к Германии с требованием выплаты репараций свыше 1 трлн евро за ущерб в годы Второй мировой войны.

«Ситуация в Польше напоминает таковую в годы, предшествовавшие мировой войне», — пояснил NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин. По его словам, тогда официальная Варшава прямо призывала к военному союзу с Германией для совместного похода на Восток против СССР и одновременно «крайне вызывающе и оскорбительно вела себя по отношению к Берлину — получила свою долю при разделе Чехословакии и в грубой форме отказывала немцам в соглашении по Данцигскому коридору». «Точно так же Польша ведет себя и сейчас: рассчитывает на военный союз с Германией против России и выдвигает баснословные требования о репарациях к ФРГ», — считает эксперт.

По словам политолога Михаила Чернова, вполне возможна ситуация, при которой немцы, как и 86 лет назад, снова введут войска в Польшу, причем как раз в те регионы, которые когда-то принадлежали Германии. «Официальная Варшава не скрывает своих аппетитов по поводу Западной Украины. Введение туда польского воинского контингента приведет к неминуемому столкновению с Россией. И тогда под предлогом защиты поляков „от российской агрессии“ состоится германский реванш и бундесвер войдет в Польшу», — считает эксперт.

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