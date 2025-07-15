Польша организовала проект о нацистах в Гданьске в угоду текущей политической конъюнктуре, заявил в комментарии NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Польша является социально и политически расколотым государством, в котором всегда будут представлены несколько идеологий. Так парламентарий прокомментировал выставку под названием «Наши ребята. Жители Гданьского поморья в армии Третьего рейха», которая в настоящий момент проходит в Гданьском музее.

В данном случае мы видим, как в угоду текущей политической конъюнктуре те, кто поддерживает подобные проекты, предают свою собственную историю и страницы антифашистской борьбы. Это вызывает и возмущение, и сожаление. Остается лишь пожелать жителям Польши, чтобы они, несмотря на эти абсурдные события, сохраняли историческую память и правильно оценивали исторические факты. В будущем это будет очень важно, — сказал Новиков.

Он подчеркнул, что в целом население Польши всегда крайне негативно воспринимало фашистскую оккупацию, при этом часть жителей страны занимала активную позицию, сражаясь против немецких захватчиков. В составе Красной армии было создано Польское войско, отметил Новиков. Также были сформированы военные подразделения, которые воевали на стороне англо-американских сил. Их участие было менее массовым, тем не менее существовало партизанское подпольное движение, хотя и несравнимое по масштабам с югославским, указал депутат.

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