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15 июля 2025 в 12:29

Госдума осудила нацистскую выставку в Польше

Депутат Новиков: политконъюнктура в Польше предает антифашистскую историю

Гданьский музей Гданьский музей Фото: Helge Margarete Heinrich/dpa/Global Look Press

Польша организовала проект о нацистах в Гданьске в угоду текущей политической конъюнктуре, заявил в комментарии NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Польша является социально и политически расколотым государством, в котором всегда будут представлены несколько идеологий. Так парламентарий прокомментировал выставку под названием «Наши ребята. Жители Гданьского поморья в армии Третьего рейха», которая в настоящий момент проходит в Гданьском музее.

В данном случае мы видим, как в угоду текущей политической конъюнктуре те, кто поддерживает подобные проекты, предают свою собственную историю и страницы антифашистской борьбы. Это вызывает и возмущение, и сожаление. Остается лишь пожелать жителям Польши, чтобы они, несмотря на эти абсурдные события, сохраняли историческую память и правильно оценивали исторические факты. В будущем это будет очень важно, — сказал Новиков.

Он подчеркнул, что в целом население Польши всегда крайне негативно воспринимало фашистскую оккупацию, при этом часть жителей страны занимала активную позицию, сражаясь против немецких захватчиков. В составе Красной армии было создано Польское войско, отметил Новиков. Также были сформированы военные подразделения, которые воевали на стороне англо-американских сил. Их участие было менее массовым, тем не менее существовало партизанское подпольное движение, хотя и несравнимое по масштабам с югославским, указал депутат.

Ранее сообщалось, что возле посольства Латвии в центре Москвы появились необычные информационные стенды. Экспозиция под названием «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма» сразу привлекла внимание прохожих и журналистов.

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