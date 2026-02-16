Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 15:39

Этнограф рассказала о масленичных традициях

Этнограф Шабалина: на Масленицу не всегда сжигали чучело

Фото: Sergey Voronin/Russian Look/Global Look Press
На Масленицу не всегда сжигали чучело, рассказала Pravda-nn.ru этнограф методист музея Елена Шабалина. По словам эксперта, иногда вместо куклы использовался обычный высокий костер. Она отметила, что праздник всегда символизировал очищение.

Чучело Масленицы не везде было антропоморфным, иногда это были просто высокие костры — теплины. Молодежь собиралась, танцевала под гармонь, в костер бросали все, что невозможно было починить. Это своеобразный обряд очищения, избавления от ненужного, — рассказала Шабалина.

Этнограф подчеркнула, что блины тоже были разными в зависимости от региона. Там, где пшеничная мука была привозная и дорогая, пекли гречневые и ржаные, поделилась эксперт.

Ранее иеромонах Феодорит рассказал, что в преддверии Великого поста верующим россиянам нужно соблюдать определенные правила на масленичной неделе. По его словам, разрешается употреблять в пищу любые продукты, кроме мяса.

Масленица
традиции
костры
праздники
