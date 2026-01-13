Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 19:11

Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз

Врач Прокофьев: купание годовалого ребенка в проруби может привести к инфаркту

Купание годовалого ребенка в проруби в мороз может иметь серьезные последствия, в том числе инфаркт, инсульт и летальный исход, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. Он отметил, что при перепаде температур есть риск остановки сердца.

Перепады температуры тела могут привести к летальному исходу, а также к развитию гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. У такого младенца на фоне перепадов температур возможна остановка сердца, поэтому такие мероприятия крайне запрещены. Это связано с тем, что у детей сердечно-сосудистая система еще не сформирована. Терморегуляция ребенка также еще физиологически не развита, поэтому риск таких манипуляций просто катастрофический. Этого делать нельзя ни в коем случае, — объяснил Прокофьев.

Ранее пресс-служба Центра здоровья «Айсберг» сообщила, что в Сургуте отец окунул годовалого сына в прорубь. При этом на улице стоял 30-градусный мороз, а температура воды составляла +0,9 градуса.

До этого председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что россиянам, не занимающимся закаливанием регулярно, следует отказаться от купания в проруби на Крещение. Он также подчеркнул, что не нужно этого делать людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы.

