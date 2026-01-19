«Великолепно!»: британцы окунулись в прорубь в Москве и пришли в восторг

Двое друзей из Великобритании Люк и Майк окунулись в прорубь в парке «Серебряный бор» в Москве, сообщает Пятый канал. Они искупались накануне Крещения, отмечаемого 19 января. При этом оба иностранца увлекаются моржеванием.

Холодно. Но это круто, мне нравится… Это великолепно! Я очень это люблю. Вообще весь мир должен это попробовать, — восхитился Майк.

Люк добавил, что купание в проруби было «фантастическим» и «бодрящим». Сам он уже окунался в крещенскую купель в России четыре года назад. По мнению британца, данная практика — отличная русская традиция.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин, как и в предыдущие годы, окунулся в крещенскую прорубь. Он назвал Крещение важным православным праздником для президента и сотрудников Кремля.

Вместе с этим на Украине 19 января многие жители отмечают праздник Крещения. Люди окунаются в прорубь даже в сильные морозы, несмотря на официальное решение властей перенести празднование на 6 января по новоюлианскому календарю.