Комик Сабуров попал в базу «Миротворца»

Стендап-комика Нурлана Сабурова из Казахстана внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвиняют в покушении на суверенитет Украины и финансировании ВС России.

Ранее сегодня, 14 февраля, сообщалось, что по заявлению украинского адвоката Евгения Пронина, СБУ возбудила уголовное дело в отношении Сабурова. Как уточняется, основанием для этого могли послужить его публикации в интернете, где он заявлял о передаче мотоциклов российским военнослужащим.

До этого власти РФ запретили стендаперу въезд в страну на 50 лет, сославшись на интересы национальной безопасности. Уведомление он получил в аэропорту Внуково. В своем первом обращении после депортации, опубликованном в соцсетях, артист поблагодарил Россию за возможности для творчества и многолетнюю поддержку аудитории.

Также появилась информация о том, что комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников. Как отметил источник, только в 2024 году юморист задекларировал свыше 50 млн рублей.