14 февраля 2026 в 20:39

Турецкий наркоман набросился на полицейских с ножом

В Стамбуле мужчина с ножом ранил четырех полицейских

В европейской части Стамбула в районе Кючюкчекмедже мужчина с ножом напал на полицейских, ранения получили четверо сотрудников, сообщает газета Cumhuriyet. Инцидент произошел около 15:30 по местному времени на улице Шефтали в квартале Султан-Мурат.

Когда в ситуацию попытались вмешаться прохожие, завязалась потасовка. В результате пострадали шесть человек — четверо полицейских и двое гражданских. Всем им была оказана первая помощь, после чего пострадавших доставили в больницу бригадами скорой помощи, — говорится в публикации.

По предварительным данным, 35-летний мужчина с инициалами C.İ., находившийся, предположительно, под воздействием наркотиков, сначала оскорблял патрульных из автомобиля, а затем вышел и напал на них с ножом. Подозреваемого задержали.

Ранее в Польше группа преступников напала на украинок, используя слезоточивый газ и дубинки. Нападавшие требовали, чтобы женщины вернулись на родину, мотивируя это национальной ненавистью. Полиция задержала четверых участников нападения, которые признали свою вину. Все пострадавшие были госпитализированы.

