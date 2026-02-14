Турецкий наркоман набросился на полицейских с ножом В Стамбуле мужчина с ножом ранил четырех полицейских

В европейской части Стамбула в районе Кючюкчекмедже мужчина с ножом напал на полицейских, ранения получили четверо сотрудников, сообщает газета Cumhuriyet. Инцидент произошел около 15:30 по местному времени на улице Шефтали в квартале Султан-Мурат.

Когда в ситуацию попытались вмешаться прохожие, завязалась потасовка. В результате пострадали шесть человек — четверо полицейских и двое гражданских. Всем им была оказана первая помощь, после чего пострадавших доставили в больницу бригадами скорой помощи, — говорится в публикации.

По предварительным данным, 35-летний мужчина с инициалами C.İ., находившийся, предположительно, под воздействием наркотиков, сначала оскорблял патрульных из автомобиля, а затем вышел и напал на них с ножом. Подозреваемого задержали.

