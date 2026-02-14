Ребенок пострадал при взрыве духовки в московской квартире SHOT: два человека пострадали при взрыве духового шкафа в Москве

В одной из квартир на юго-востоке Москвы при приготовлении ужина взорвался духовой шкаф, сообщил Telegram-канал SHOT. Осколки стекла ранили женщину и ее несовершеннолетнего сына, пострадавшие были доставлены в больницу.

Инцидент произошел в жилом доме на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. По предварительным данным, 42-летняя хозяйка квартиры готовила еду, когда неожиданно лопнула дверца духовки. Ударной волной осколки разбросало по помещению. Травмы получила сама женщина и ее шестилетний ребенок, находившийся рядом.

На место оперативно прибыли медики и сотрудники экстренных служб, после осмотра пострадавших госпитализировали. В качестве основной версии случившегося рассматривается разгерметизация соединений в дверце духового шкафа.

Ранее взрыв прогремел в частном доме в селе Новокули Новолакского района Дагестана. Как сообщили в управлении МЧС России по республике, произошла утечка бытового газа. В результате погибла молодая девушка 2004 года рождения.

До этого еще один взрыв бытового газа прогремел в частном доме в поселке Борки в Рязани. В результате постройка обрушилась. По предварительной информации, жертв нет. Хозяин жилища получил травмы, его доставили в больницу.