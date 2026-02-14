Над Россией сбили девять украинских БПЛА МО России: ПВО сбила девять украинских БПЛА за четыре часа

Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ девять украинских БПЛА за четыре часа, сообщили в Минобороны России. При этом над Республикой Крым сбили сразу три беспилотника ВСУ.

14 февраля текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над акваторией Азовского моря и три БПЛА — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее частичную эвакуацию жителей нескольких домов провели в Казани после падения одного из сбитых беспилотников рядом с жилым районом Залесный. Оперативные службы проверили территорию и фрагменты аппарата. Также во всех школах Казани на некоторое время отменяли занятия из-за угрозы атаки беспилотников.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.