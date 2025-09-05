Минфин анонсировал новые финансовые программы для семей с детьми

Минфин России работает над созданием серии новых финансовых продуктов, направленных на поддержку семей с детьми, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков в беседе с KP.RU. По словам замминистра, целью инициативы является повышение уровня финансового комфорта российских семей.

Нам не хватает инструментов для сбережения в пользу детей. Это нам исторически близко. Такие инвестиции пользовались спросом еще в советское время. Да и международный опыт это подтверждает. Поэтому стоит задача создать линейку семейных инструментов, — сказал Чебесков.

В разрабатываемую линейку войдут несколько ключевых продуктов. Среди них значится программа долгосрочных сбережений для детей, а также услуги по детскому страхованию. Кроме того, планируется запустить программу доверительного управления, подразумевающую передачу сбережений государственному управляющему для их инвестирования и приумножения.

Для всех перечисленных финансовых продуктов будет предусмотрена существенная налоговая льгота. Как напомнил представитель Минфина, президент России Владимир Путин поручил установить для таких инструментов повышенный налоговый вычет, который может достигать 1 млн рублей.

Ранее директор департамента Минфина Алексей Яковлев сообщил, что ведомство и Минтруд России обсуждают возможную модификацию условий программы «Семейная ипотека». По его словам, изменения могут коснуться лимитов программы или акцента на семьи с большим количеством детей. Окончательное решение по изменениям будет принимать правительство России.