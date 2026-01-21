Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Турецкую кюфту готовлю вместо рагу: проще простого — скатала шарики и отправила в духовку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо я полюбила за простоту и результат. Когда раньше готовила рагу, приходилось все по очереди обжаривать, мешать, следить. А с турецкой кюфтой все намного легче: смешала фарш, скатала шарики, разложила овощи — и духовка делает все сама. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему, но с восточным акцентом. Семья ест с удовольствием, а я экономлю время.

Ингредиенты: говяжий фарш — 1 кг, репчатый лук — 2 шт., яйцо — 1 шт., паприка — 1 ч. л., черный перец — 1 ч. л., смесь специй для мяса — 1 ч. л., свежая зелень (петрушка или кинза) — 1 пучок, картофель — 6–7 шт., помидоры — 2–3 шт., болгарский перец — 2 шт., вода — 350 мл, растительное масло — 100 мл, томатная паста — 1,5 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу.

Как готовлю: фарш смешиваю с прокрученным луком, яйцом, мелко нарезанной зеленью, солью и специями. Хорошо вымешиваю и формирую крупные продолговатые мясные шарики — кюфту. В глубокий противень наливаю растительное масло и выкладываю кюфту по центру. Картофель нарезаю крупными дольками, помидоры и перец — толстыми кружками и раскладываю вокруг мяса. В воде размешиваю томатную пасту, добавляю измельченный чеснок и заливаю все в противень. Накрываю фольгой и отправляю в духовку при 190 °C на 40 минут. Затем фольгу снимаю и запекаю еще 20–30 минут, пока кюфта и овощи не подрумянятся.

Ранее мы делились рецептом трех классных начинок для лаваша или тортильи. Для быстрого перекуса или завтрака.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
