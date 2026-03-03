Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 06:46

Вечером скрутила — утром на сковородку: проблема с завтраком решена — элементарный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Проблема с завтраками решена, нашла идеальный, элементарный рецепт треугольников с ветчиной и сыром! Вечером скрутила, убрала в холодильник — утром на сковородку. Вкус получается насыщенным и домашним.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г вареной колбасы, 150 г твердого сыра, 1–2 ст. л. майонеза или сметаны (для связки), зелень по желанию.

Рецепт: колбасу и сыр натрите на крупной терке, добавьте майонез и мелко рубленую зелень, перемешайте. Лаваш нарежьте на широкие и длинные полоски. На край каждой полоски выложите столовую ложку начинки. Загните уголок лаваша, формируя треугольник, и продолжайте заворачивать полоску вместе с начинкой до конца, сохраняя треугольную форму. Если вы готовите с вечера, заверните треугольники в пищевую пленку и уберите в холодильник. Утром разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте треугольники с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как из теста для сырников приготовить пирожки: не рецепт, а находка.

Проверено редакцией
Читайте также
Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию
Общество
Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Общество
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Общество
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Прощайте, скучные оладьи! Готовлю татарские куптермэ: и пышнее, и нежнее
Семья и жизнь
Прощайте, скучные оладьи! Готовлю татарские куптермэ: и пышнее, и нежнее
Без лаваша и прочих приблуд — только яйца и помидоры: этот завтрак не вызовет проблем даже у тех, кто не умеет готовить
Общество
Без лаваша и прочих приблуд — только яйца и помидоры: этот завтрак не вызовет проблем даже у тех, кто не умеет готовить
завтраки
рецепты
лаваш
колбаса
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень скоро»: Трамп сделал важный анонс по Ирану
Суд ограничил время ознакомления Тимура Иванова с материалами дела
Сотрудник Госдепа США зарезал человека во время ссоры после ДТП
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 3 марта: инфографика
Экс-премьер России раскрыл правду о финансовом благополучии ЕС
Ситуация на Ближнем Востоке 3 марта: новые удары по ОАЭ, угрозы Ирана
Юрист раскрыл, что грозит за появление голым у окна или на балконе
Над Россией сбили почти 20 украинских БПЛА за ночь
«Я не помню»: Клинтон дал показания по вопросу своих связей с Эпштейном
Спортсменов изолируют, ЧМ отберут? Как накажут США за удары по Ирану
Горбачев признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны России
Германия начала блокировать банковские счета россиян
Юрист дала необычный совет мужчинам, планирующим развод
Вэнс сделал смелое заявление о сроках проведения операции США против Ирана
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 марта
«Преступление против нации»: депутат о пропаганде алкоголя в музыке
«Блуждает в хаосе»: советник Трампа застрял на Ближнем Востоке
Выявлены хищения при реконструкции томского аэропорта
Россиянам рассказали, что помогает сохранить молодость как можно дольше
Саудовская Аравия заявила об уничтожении БПЛА над центром страны
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.