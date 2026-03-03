Вечером скрутила — утром на сковородку: проблема с завтраком решена — элементарный рецепт

Проблема с завтраками решена, нашла идеальный, элементарный рецепт треугольников с ветчиной и сыром! Вечером скрутила, убрала в холодильник — утром на сковородку. Вкус получается насыщенным и домашним.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г вареной колбасы, 150 г твердого сыра, 1–2 ст. л. майонеза или сметаны (для связки), зелень по желанию.

Рецепт: колбасу и сыр натрите на крупной терке, добавьте майонез и мелко рубленую зелень, перемешайте. Лаваш нарежьте на широкие и длинные полоски. На край каждой полоски выложите столовую ложку начинки. Загните уголок лаваша, формируя треугольник, и продолжайте заворачивать полоску вместе с начинкой до конца, сохраняя треугольную форму. Если вы готовите с вечера, заверните треугольники в пищевую пленку и уберите в холодильник. Утром разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте треугольники с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

