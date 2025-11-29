День матери
29 ноября 2025 в 12:56

Семья Милохина уехала за защитой в США после угроз в Анапе

SHOT: приемный отец Милохина продал дом за 6,9 млн рублей и уехал в США

Даниил Милохин Даниил Милохин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Приемный отец тиктокера Дани Милохина, Дмитрий Тюленев, продал дом в Анапе за 6,9 млн рублей вместо 15 млн и переехал в США, передает Telegram-канал SHOT. Семья сейчас находится в Чикаго, где пытается получить статус беженца.

По информации канала, семья переехала в США, чтобы улучшить качество жизни. Их выбор пал на штат Иллинойс. Есть предположение, что пожар в доме в Анапе был организован специально для того, чтобы они могли получить убежище в Америке.

Год назад на участок семьи был брошен «коктейль Молотова», к которому была прикреплена записка с угрозами. В ней содержалось пожелание отправить тиктокера на СВО, а его семью — в ад. Ущерб оказался незначительным, и МВД отказалось возбуждать уголовное дело. Однако после этого инцидента семья почувствовала себя небезопасно в России.

Летом 2025 года приемный отец Милохина искал помощь для освобождения из иммиграционного центра в Чикаго. Он незаконно пересек границу и ожидал суда для получения убежища.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение о возможном возвращении блогера Дани Милохина в Россию. По его словам, длительное отсутствие публичных фигур может негативно сказаться на их популярности. Бабичев отметил, что молодым и амбициозным людям не составит труда занять место ушедших из инфополя блогеров. Вопрос о том, примет ли публика Милохина и простит ли его, остается открытым.

