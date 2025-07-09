Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 06:02

Политолог раскрыл, какая судьба постигла Януковича после «евромайдана»

Политолог Скачко: Янукович превратился в живой политический труп

Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который после государственного переворота 2014 года на родине бежал в Россию, превратился в живой политический труп, сказал NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. По его словам, сейчас украинский экс-лидер не имеет никакого политического веса.

Я думаю, что он не имеет веса, потому что даже минимально его никак не поддерживал. Если бы он хотя бы «шевелил плавниками» — кто-то на него обратил бы внимание. Однако сейчас он живой политический труп. Такое воплощение мумии: жирное постаревшее тело откуда-то из прошлого. Когда во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону он сломал карандаш – это было его последнее решительное деяние на публике, — пояснил эксперт.

При этом Скачко не исключает, что Янукович поддерживает какие-то связи с представителями российского истеблишмента.

Конечно, у него есть какие-то знакомые. Есть и огромные активы в России, которые связаны и переплетены с российскими олигархами, финансовыми и промышленными структурами. Но он это никак не подсвечивал последние 11 лет, — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что экс-президента Украины Януковича заметили на Канарских островах. Фотографию с политиком опубликовала бывшая солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская.

Украина
Виктор Янукович
евромайдан
политики
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему Янукович на самом деле потерял власть на Украине
HR-эксперт объяснила, как доказать факт работы без трудового договора
CБУ разыскивает главу российского Центробанка и министра просвещения
SHOT рассказал о взрывах в Туле
Депутат назвал кладбище, где могли бы похоронить Ленина
В Европе рассказали, что мешает достигнуть мира в конфликте на Украине
Политолог раскрыл, какая судьба постигла Януковича после «евромайдана»
«Наивный подход»: раскрыта главная мечта ЕС в противостоянии с Россией
В Финляндии начала процветать торговля рублями из-за санкций против России
«Не до еды»: нутрициолог объяснила, почему в жару меньше чувствуется голод
Ожесточенные бои, взятие под контроль Сум: успехи ВС РФ к утру 9 июля
Готовим традиционный русский десерт — пастилу из крыжовника
Депутат объяснил, почему Мавзолей Ленина нужно закрыть навсегда
Пушков отметил, что Трамп застрял в «вашингтонском болоте»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 июля
Юрист объяснил, как самозанятым мамам получить декретные выплаты
Педро забил два гола, выведя «Челси» в финал чемпионата мира
Врач назвала неочевидный симптом гастрита
Российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожье
Кириенко рассказал, как Путин подбирает кадры на госслужбу
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.