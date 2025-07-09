Политолог раскрыл, какая судьба постигла Януковича после «евромайдана»

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который после государственного переворота 2014 года на родине бежал в Россию, превратился в живой политический труп, сказал NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. По его словам, сейчас украинский экс-лидер не имеет никакого политического веса.

Я думаю, что он не имеет веса, потому что даже минимально его никак не поддерживал. Если бы он хотя бы «шевелил плавниками» — кто-то на него обратил бы внимание. Однако сейчас он живой политический труп. Такое воплощение мумии: жирное постаревшее тело откуда-то из прошлого. Когда во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону он сломал карандаш – это было его последнее решительное деяние на публике, — пояснил эксперт.

При этом Скачко не исключает, что Янукович поддерживает какие-то связи с представителями российского истеблишмента.

Конечно, у него есть какие-то знакомые. Есть и огромные активы в России, которые связаны и переплетены с российскими олигархами, финансовыми и промышленными структурами. Но он это никак не подсвечивал последние 11 лет, — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что экс-президента Украины Януковича заметили на Канарских островах. Фотографию с политиком опубликовала бывшая солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская.