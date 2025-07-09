Раскрыто, почему Янукович на самом деле потерял власть на Украине

Раскрыто, почему Янукович на самом деле потерял власть на Украине Политолог Скачко: Янукович потерял власть на Украине, разогнав свое окружение

У бывшего президента Украины Виктора Януковича были шансы удержать власть в стране, сказал в беседе с NEWS.ru украинский политолог и историк Владимир Скачко. Однако экс-лидер утратил позиции, избавившись от многих своих сторонников, считает он.

Он сдал свои же позиции, когда разогнал всех здравомыслящих людей в своем окружении в январе 2014 года – отправил в отставку премьера Николая Азарова, других министров, а также доверился главе своей администрации Сергею Левочкину, — отметил эксперт.

По мнению Скачко, на самом деле политик «сломался» задолго до «евромайдана». Политолог считает, что это произошло вскоре после успешных для Януковича президентских выборов 2010 года, когда он лишь ненамного опередил свою соперницу Юлию Тимошенко.

Он с небольшим перевесом победил самую подлую, самую циничную политическую «оторву» Тимошенко и потерял веру в здравомыслие украинского народа, готового надеяться на что угодно, только не на собственные силы. Он больше ни на что не решился, стал обидчивым, как малолетняя гимназистка, полюбил лесть, славословие, — подчеркнул историк.

Ранее сообщалось, что экс-президента Украины Януковича заметили на Канарских островах. Фотографию с политиком опубликовала бывшая солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская.