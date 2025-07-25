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25 июля 2025 в 17:38

Власти Украины решили завести уголовное дело против Кличко

Депутат Скороход: власти Украины готовят уголовное дело в отношении Кличко

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Власти Украины намерены инициировать уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. В интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву она сообщила, что против экс-президента Петра Порошенко также готовят обвинения.

Парламентарий добавила, что генеральный прокурор Руслан Кравченко, скорее всего, утвердит обвинения против бывшего главы Украины. Аналогичная ситуация наблюдается и с Кличко.

22 июля в Киеве и других крупных городах Украины прошли митинги после подписания президентом Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидировал независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В этот день Кличко присоединился к протестующим, и по разным оценкам, в Киеве собралось около 2 тысяч человек.

Ранее мэр украинской столицы обвинил Зеленского в отсутствии связи с местными органами власти. Кличко заявил, что президент также не контактирует с киевской администрацией. По словам политика, ему стыдно за Зеленского.

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Украина
Виталий Кличко
уголовные дела
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