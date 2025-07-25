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25 июля 2025 в 13:34

«Предатели Украины»: в Киеве развернули плакаты против Зеленского и Ермака

Жители Киева развернули плакаты против Зеленского и Ермака на митинге

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Киева устроил протест против президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, сообщает местное издание «Страна.ua». Митинг начался на фоне давления правительства на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Протестующие развернули плакаты против Зеленского и Ермака.

Согласно публикации, украинского лидера и главу его офиса обвиняют в предательстве и диктатуре. На плакатах с изображением Зеленского и Ермака замечены надписи: «Убийцы демократии — предатели Украины» и «Диктаторы». Митингующие также утверждают, что «эти двое» уничтожают страну, а «украинцы — не рабы».

По данным украинского издания «Общественное», митинги из-за гонений Зеленского на НАБУ и САП проходят в 12 городах Украины. Помимо Киева, протесты охватили Чернигов.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что с 24 июля десятки украинских городов захлестнет новая волна протестных акций. По его словам, основной задачей митингующих является формирование единой и понятной повестки, а также четких требований.

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