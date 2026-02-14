Вооруженные силы Украины испытывают недостаток ракетных средств и авиации, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, Киев также не имеет боеспособных средств противовоздушной обороны.

В последнее время мы наблюдаем, как Украина резко снизила активность своих огневых средств, особенно ракетных. Мы не видим массовых пусков Storm Shadow: их у ВСУ или нет, или они полностью в резерве. Последние события после налетов наших войск на западную территорию Украины и уничтожения критических объектов говорит о том, что средства противовоздушной обороны Украины или разрозненны, или уже небоеспособные. На Украине очень мало средств пилотируемой авиации Ф-16. Французские истребители Mirage только в запасе в количестве 16 штук. Это настолько мизер, что их Украина даже не пытается применить на поле боя, — заявил он.

Матвийчук отметил, что ВСУ также терпит крах из-за европейской бронетанковой техники. По его словам, западные образцы не приспособлены к климатическим особенностям Украины.

Также один из недостатков ВСУ заключается в том, что европейская бронетанковая техника: Abrams и Leopard не приспособлены для таких морозов, которые сегодня стоят на Украине. Их эксплуатационные характеристики очень низкие: они замерзают, а после замерзания практически или не двигаются, или не могут стрелять, — заключил военный эксперт.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинские власти на ряде направлений не организуют гуманитарные коридоры и мешают вывозу тел погибших. Он назвал действия украинской стороны циничными