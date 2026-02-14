Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 15:01

Вкусное постное блюдо — карри из картошки с овощами. Оценили даже мясоеды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ароматное, яркое и очень сытное блюдо без мяса, которое легко заменит полноценный обед или ужин. Это овощное карри получается насыщенным по вкусу, согревающим и невероятно уютным — особенно в холодное время года. А готовится из самых простых продуктов.

Нежный картофель, зелёный горошек и фасоль в пряном соусе со специями создают гармоничное сочетание вкусов. Блюдо подходит для поста, правильного питания и тех дней, когда хочется лёгкой, но сытной еды.

Ингредиенты: картофель очищенный – 450 г, зелёный горошек замороженный – 450 г, стручковая фасоль замороженная – 225 г, лук – 1 шт, соль – 0,5 ч. л., тмин – 1 ч. л., кориандр – 1 ч. л., куркума – 1 ч. л., порошок чили – 1 ч. л., коричневый сахар – 1 ч. л., кипяток – 0,5 стакана, растительное масло – для жарки.

Картофель отваривают до полуготовности и сливают воду. На сковороде разогревают масло, обжаривают нарезанный лук до мягкости, добавляют специи и прогревают их около минуты, постоянно помешивая. Затем выкладывают картофель, фасоль и горошек, обжаривают 5–7 минут, вливают кипяток, добавляют соль и сахар. Накрывают крышкой и тушат до полной готовности овощей, при необходимости подливая немного воды. Подают карри горячим, по желанию дополняя зеленью или лепёшками.

Ранее мы делились рецептом быстрой лепёшки из творога и сыра в духовке. Простой рецепт для похудения — едим и вес тает.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти куриные шарики заменили мне котлеты — готовлю с сыром и фисташками! Звезда любого праздничного стола
Общество
Эти куриные шарики заменили мне котлеты — готовлю с сыром и фисташками! Звезда любого праздничного стола
Фарш, лук и тесто на кефире — леплю лепешки и отправляю на сковороду. Сытный ужин за 20 минут
Общество
Фарш, лук и тесто на кефире — леплю лепешки и отправляю на сковороду. Сытный ужин за 20 минут
Картошка с салом в рукаве — сочная, ароматная и без лишней возни. Закиньте в духовку и отдыхайте
Общество
Картошка с салом в рукаве — сочная, ароматная и без лишней возни. Закиньте в духовку и отдыхайте
В холодильнике залежалось пюре? Превращаю его в золотистые зразы — кладу внутрь сочную начинку: просто восторг!
Общество
В холодильнике залежалось пюре? Превращаю его в золотистые зразы — кладу внутрь сочную начинку: просто восторг!
Секреты идеального кролика: как запечь диетическое мясо сочно — 4 рецепта
Семья и жизнь
Секреты идеального кролика: как запечь диетическое мясо сочно — 4 рецепта
картошка
картофель
простой рецепт
пост
рагу
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мюнхенская конференция обернулась скандалом из-за Зеленского
Захарова привела весомое доказательство неонацистской политики Киева
Розенбаум озолотился на пиве
Стало известно, чего лишилась Джессика Альба после развода
Жители одного города России лишились возможности получить права
Звезда «Танцев со звездами» вышел из СИЗО: что известно о деле Леденева?
Путин выразил соболезнования родным и близким историка Роя Медведева
Россиянам напомнили о важном церковном празднике 14 февраля
Пожилая вдова сделала британцу предложение в доме престарелых
Германия оказалась на грани газового коллапса
Украинские мошенники начали орудовать в Польше, не утруждаясь знанием языка
Олимпиада-2026: новости 14 февраля, несправедливое судейство, провокатор
Военэксперт назвал главные изъяны ВСУ
Потолок рухнул на студентов в РЭУ им. Плеханова
Хищения в «Калашникове»: что за скандал, кто и сколько украл, подробности
Российская пара загадочно умерла за границей с разницей в шесть дней
Названа сумма, заработанная Шайдоровым за сенсационное золото Олимпиады
США убедили Индию больше не закупать российскую нефть
Жителя Тюмени осудили за сотрудничество с «Легионом «Свобода России»
Россия стала «малиновой королевой» мира
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.