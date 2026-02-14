Вкусное постное блюдо — карри из картошки с овощами. Оценили даже мясоеды

Вкусное постное блюдо — карри из картошки с овощами. Оценили даже мясоеды

Ароматное, яркое и очень сытное блюдо без мяса, которое легко заменит полноценный обед или ужин. Это овощное карри получается насыщенным по вкусу, согревающим и невероятно уютным — особенно в холодное время года. А готовится из самых простых продуктов.

Нежный картофель, зелёный горошек и фасоль в пряном соусе со специями создают гармоничное сочетание вкусов. Блюдо подходит для поста, правильного питания и тех дней, когда хочется лёгкой, но сытной еды.

Ингредиенты: картофель очищенный – 450 г, зелёный горошек замороженный – 450 г, стручковая фасоль замороженная – 225 г, лук – 1 шт, соль – 0,5 ч. л., тмин – 1 ч. л., кориандр – 1 ч. л., куркума – 1 ч. л., порошок чили – 1 ч. л., коричневый сахар – 1 ч. л., кипяток – 0,5 стакана, растительное масло – для жарки.

Картофель отваривают до полуготовности и сливают воду. На сковороде разогревают масло, обжаривают нарезанный лук до мягкости, добавляют специи и прогревают их около минуты, постоянно помешивая. Затем выкладывают картофель, фасоль и горошек, обжаривают 5–7 минут, вливают кипяток, добавляют соль и сахар. Накрывают крышкой и тушат до полной готовности овощей, при необходимости подливая немного воды. Подают карри горячим, по желанию дополняя зеленью или лепёшками.

Ранее мы делились рецептом быстрой лепёшки из творога и сыра в духовке. Простой рецепт для похудения — едим и вес тает.