Звезда «Танцев со звездами» вышел из СИЗО: что известно о деле Леденева?

Фигурантов дела о хищениях у концерна «Калашников» отпустили под подписку о невыезде. Чем занималась компания «Интертехника», какие уголовные дела возбудили, кто признал вину?

Когда Алексея Леденева выпустили из СИЗО, решение суда

Соучредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева отпустили под подписку о невыезде по делу о хищениях у «Калашникова». Леденев — известный российский спортсмен, мастер спорта по дзюдо. В 2010 году он в паре с певицей Анастасией Стоцкой стал победителем шоу «Танцы со звездами». В это время он проходил службу в МВД России и вышел в запас в звании старшего лейтенанта.

Следствие расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с фигурантами дела — бывшим директором компании «Интертехника» Юрием Чернышевым и бизнес-партнером Алексеем Мороховым. При этом Морохову продлили срок ареста еще на три месяца, до 12 мая 2026 года.

Что известно о деле компании «Интертехника» и концерна «Калашников»

Дело о хищениях в «Калашникове» было возбуждено в ноябре 2024 года. В феврале 2026 года следствие объявило о завершении расследования восьми объединенных уголовных дел о поставках заведомо бракованных деталей для концерна. Общая сумма хищений превышает 37,7 млн рублей.

По версии следствия, руководители «Интертехники» с октября 2023 по ноябрь 2024 года закупали в Китае некачественные полуфабрикаты по заниженным ценам и поставляли их «Калашникову». Эти материалы не соответствовали требованиям к производству боеприпасов. Примерно треть комплектующих, поставленных по двум договорам, не соответствовала по качеству.

Два фигуранта уголовных дел — Алексей Морохов и Алексей Леденев — признали вину по части 4 статьи 159 УК РФ. Третий, Юрий Чернышев, отрицает свою вину, но дал показания на других партнеров.

Какие именно детали, не соответствующие требованиям по качеству, закупались в Китае и поставлялись «Калашникову», не сообщается. В правоохранительных органах отметили, что на момент заключения договоров обвиняемые «достоверно и заведомо» знали об отсутствии у них возможности исполнить условия договоров — у них не было ни рабочих рук, ни производственных мощностей и площадок.

Стенд концерна «Калашников» на XIII Национальном авиационном инфраструктурном салоне НАИС-2026 в МВЦ «Крокус Экспо» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какой срок грозит топ-менеджеру «Калашникова»

В феврале 2026 года была арестована бывший директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова. Ей грозит до 10 лет колонии, сообщили СМИ источники в правоохранительных органах.

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Гращенкову под арест. Ее обвиняют по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 201.1 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенное организованной группой. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года.

