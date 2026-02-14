Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 15:16

Пожилая вдова сделала британцу предложение в доме престарелых

В британском доме престарелых обручились 85-летняя женщина и 73-летний мужчина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В доме престарелых в Уэльсе 73-летний Колин Хоппер сделал предложение 85-летней Памеле Уолтерс спустя четыре года после знакомства, сообщает BBC News. Пара встретилась, когда Памела переехала в Picton Court Care Home в городе Портколле. Колин влюбился с первого взгляда и сразу признался женщине в чувствах.

Памела, вдова и бывшая владелица паба, после первой же беседы сочла Колина интересным и добрым человеком. Романтическая история достигла кульминации, когда женщина сама пригласила возлюбленного в свою комнату и предложила обручиться. Колин немедленно ответил согласием. Сотрудники пансионата, растроганные историей, помогли пенсионеру заказать обручальное кольцо.

Дочь Памелы Сьюзан призналась, что очень рада за мать — теперь та чувствует себя в безопасности и окружена заботой. О дате свадьбы молодожены пока не договаривались и просто наслаждаются обществом друг друга.

Ранее в Малайзии сотрудники религиозного департамента задержали бывших супругов за нарушение закона о халвате. Разведенные мужчина и женщина тайно встретились в гостиничном номере и были обнаружены среди ночи. Они не смогли подтвердить законность своего нахождения вместе документами, поэтому их арестовали.

