Российская пара загадочно умерла за границей с разницей в шесть дней Baza: россияне скончались на Кипре и в Испании с разницей в шесть дней

Женщина из Пермского края погибла в своем доме на Северном Кипре, а через шесть дней ее гражданский муж скончался в Испании, сообщает Telegram-канал Baza. Родственники считают, что местные власти скрывают правду о причинах смертей и намеренно затягивают экспертизу.

По информации канала, 39-летняя Любовь Стрелкова переехала на остров шесть лет назад, а ее супруг Александр Шеромов ранее был учредителем фонда «Пермь — город без наркотиков». Тело женщины нашли 20 января в ее доме. За четыре дня до трагедии она разговаривала с матерью, слегка покашливала, но на здоровье не жаловалась.

Однако полиция отказалась предоставить родным протокол осмотра места происшествия и обещала выдать заключение о смерти только через год. Тело передали семье для захоронения на родине, хотя обычно транспортировка умершего требует судебно-медицинской экспертизы. Повторное вскрытие в России провести не удалось из-за бальзамирования в иностранном морге.

Брат погибшей Александр Шеромов обратился в консульство России на Северном Кипре. Там сообщили, что вопрос находится в юрисдикции Турции и ускорить экспертизу невозможно. Теперь он надеется на помощь генконсульства в Стамбуле, которое должно дать ответ до середины марта. Семья также не знает о причинах смерти Александра в Испании.

Ранее стало известно о смерти 69-летней российской туристки в Египте после ужина в отеле Шарм-эш-Шейха. Женщина отравилась морепродуктами, но медицинскую помощь ей предоставили лишь на третий день. Спасти пациентку не удалось — она скончалась от тяжелой инфекции и поражения печени.