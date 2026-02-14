Скоро весна: готовим на ужин салат с курицей и фасолью — едим вкусно и худеем без стресса

Скоро весна: готовим на ужин салат с курицей и фасолью — едим вкусно и худеем без стресса

Когда хочется легкости, свежести и пользы — этот салат всегда выручает. Сытный, белковый, без тяжести в желудке и лишних калорий. Готовится за считаные минуты, а насыщает надолго — идеальный вариант для ужина или обеда на работе. Нежная курица, сочные яйца, хрустящая фасоль и сладкая кукуруза в пикантном соусе — сочетание, к которому хочется возвращаться снова и снова.

Ингредиенты: куриное филе — 150 г, яйца — 2-3 шт., фасоль стручковая — 100 г, кукуруза консервированная — 60 г, сметана 10% или греческий йогурт — 2 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу.

Приготовление: куриную грудку отварите или запеките и нарежьте кусочками. Яйца отварите и измельчите. Фасоль отварите до мягкости. Смешайте курицу, яйца, фасоль и кукурузу. Для соуса соедините сметану или йогурт с горчицей и чесноком. Заправьте салат, аккуратно перемешайте и сразу подавайте.

Ранее мы делились рецептом, который переполнен витаминами. Просто улетный салат из свеклы и печени — гости всегда в восторге.