14 февраля 2026 в 15:38

Фарш, лук и тесто на кефире — леплю лепешки и отправляю на сковороду. Сытный ужин за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Эти лепешки с фаршем и луком на кефирном тесте — гениально простое и невероятно вкусное решение для сытного ужина, когда времени в обрез, а накормить семью нужно быстро. Их необычность в том, что мягкое, эластичное тесто на кефире оборачивает сочную мясную начинку и превращается на сковороде в румяные, аппетитные лепешки с хрустящей корочкой. Получается обалденная вкуснятина: нежное, чуть слоистое тесто, пропитанное мясным соком, и сочная, ароматная начинка из фарша с луком, которая тает во рту. Такие лепешки хороши и сами по себе, и со сметаной или любимым соусом — настоящий праздник живота за 20 минут!

Для приготовления вам понадобится: 500 г любого мясного фарша, 1 крупная луковица, соль, перец и специи по вкусу. Для теста: 200 мл кефира, 1 яйцо, 300 г муки, ½ ч. ложки соды, ½ ч. ложки соли. Сначала смешайте кефир с яйцом, солью и содой, постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, нелипкое тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут. Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем, посолите, поперчите. Тесто разделите на 6–8 частей, каждую раскатайте в лепешку, на половину выложите начинку, накройте второй половиной и защипните края. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

