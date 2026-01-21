Напавшего с кислотой на женщину мужчину отправили в СИЗО

Мужчину, облившего жительницу Екатеринбурга кислотой, отправили в СИЗО до 11 марта, сообщает РЕН ТВ. Вместе с ним под стражу заключили его подельницу.

По данным телеканала, заказчиком преступления предположительно стал бывший гражданский муж пострадавшей. После тяжелой аварии у него появились серьезные психические проблемы. С женщиной он прожил 17 лет, у пары четверо детей.

Ранее в Екатеринбурге женщину облили кислотой на подземной парковке жилого комплекса. Пострадавшую с ожогами и в окровавленной одежде госпитализировали. По словам очевидцев, на месте происшествия не было камер, а доступ к парковке был открыт и для жителей близлежащих домов.

Позднее по делу задержали троих подозреваемых, которых обвинили в покушении на убийство. Следователи установили, что организатором нападения стал бывший муж пострадавшей, привлекший к преступлению двух ранее судимых соучастников.

