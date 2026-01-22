Школьница ответила перцовым газом на замечание

В Санкт-Петербурге девятиклассница распылила перцовый газ в лицо мужчине, сделавшему ей замечание, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Против нее завели уголовное дело по статье «Хулиганство», сейчас 16-летняя девушка находится в изоляторе, выясняются все обстоятельства происшествия.

В полицию Калининского района с заявлением обратился 60-летний пенсионер, сообщивший, что в ответ на сделанное им замечание несовершеннолетняя барышня проявила агрессию и брызнула ему в лицо из перцового баллончика, после чего скрылась, — сказано в сообщении ведомства.

Тем временем появилась информация, что врачам не удалось спасти 24-летнего мужчину, которого доставили из торгово-развлекательного центра «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального СУ СКР. Позже правоохранители задержали троих участников конфликта: сотрудников охранного предприятия в возрасте 64 и 19 лет, а также 18-летнего работника клининга. Еще один участник происшествия, 32-летний сотрудник охраны, скрылся с места и объявлен в розыск.