Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 12:59

Школьница ответила перцовым газом на замечание

В Санкт-Петербурге школьница распылила перцовый газ в автобусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге девятиклассница распылила перцовый газ в лицо мужчине, сделавшему ей замечание, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Против нее завели уголовное дело по статье «Хулиганство», сейчас 16-летняя девушка находится в изоляторе, выясняются все обстоятельства происшествия.

В полицию Калининского района с заявлением обратился 60-летний пенсионер, сообщивший, что в ответ на сделанное им замечание несовершеннолетняя барышня проявила агрессию и брызнула ему в лицо из перцового баллончика, после чего скрылась, — сказано в сообщении ведомства.

Тем временем появилась информация, что врачам не удалось спасти 24-летнего мужчину, которого доставили из торгово-развлекательного центра «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального СУ СКР. Позже правоохранители задержали троих участников конфликта: сотрудников охранного предприятия в возрасте 64 и 19 лет, а также 18-летнего работника клининга. Еще один участник происшествия, 32-летний сотрудник охраны, скрылся с места и объявлен в розыск.

происшествия
Санкт-Петербург
нападения
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо главное назначение новых российских многопульных патронов
«Прощай, друг»: скончалась музыкальный редактор шоу «Голос»
В «Автодоре» высказались о тарифах на платных трассах
Дружба с Джоли, иск в суд, новый парень: как живет Люся Чеботина
Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года
Названы два фактора, влияющие на активное долголетие
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.